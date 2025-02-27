88 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найбільше атакують та що застосовують

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 2620 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 50330 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 93362 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116316 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107606 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 150951 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120408 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136047 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134023 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127726 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Повторна ВЛК для обмежено придатних: Генштаб каже, мають пройти понад 1,5 млн людей

Повторна ВЛК для обмежено придатних: Генштаб каже, мають пройти понад 1,5 млн людей

27 лютого, 11:28 • 39922 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 120946 перегляди
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 53067 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 44168 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 25514 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 116318 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 120946 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 150953 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 193821 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194158 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 123948 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126089 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155762 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136168 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143617 перегляди
Актуальне
88 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найбільше атакують та що застосовують

88 бойових зіткнень на фронті: де окупанти найбільше атакують та що застосовують

Київ  •  УНН

 • 16743 перегляди

Read in English

За добу відбулося 88 бойових зіткнень вздовж лінії фронту, найбільше на Покровському напрямку - 35 атак. Ворог активно застосовує авіацію та керовані бомби по населених пунктах.

З початку доби відбулося 88 бойових зіткнень на фронті, найбільше на Покровському напрямку - 35 атак, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 16 годину 27 лютого, пише УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту становить 88. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають авіаційні бомби, та здійснюють наземні атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони

- повідомили у Генштабі.

Загарбники, як вказано, не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з рф. Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Олександрівка, Братениця, Старикове, Стара Гута, Уланове, Славгород, Сумської області; Карповичі, Архипівка, Заріччя Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми в бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував районах населених пунктів Ямполівка, Торське та Колодязі. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже чотири боєзіткнення, які були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Сіверському напрямку, у районі Білогорівки, Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм. Населений пункт Сіверськ зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають ворожу спробу просунутись вперед поблизу Васюківки. Авіаційних ударів керованими бомбами противник завдав по Краматорську.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районах Кримського та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, населений пункт Костянтинівка зазнав авіаударів керованими бомбами.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 35 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя та Богданівка, десять боєзіткнень тривають дотепер. Агресор застосував 15 керованих бомб по населеним пунктам Олексіївка, Покровськ, Удачне та Звірове.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

росіяни активізувалися на Новопавлівському напрямку: Сирський повідомив про перегрупування військ27.02.25, 10:07 • 20744 перегляди

На Гуляйпільському напрямку ворог активізувався в районах Новополя та Чарівного, наші оборонці успішно відбили чотири атаки наших позицій, ще два боєзіткнення тривають до цього часу. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населеним пунктам Кам’янське, Залізничне, Гуляйполе та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував наших захисників в районах Степового, П’ятихаток, Новоандріївки та Кам’янського і завдав авіаудару некерованими ракетами в районі Новоандріївки.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

"Чотири бойових зіткнення відбулося сьогодні на Курському напрямку. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинув 18 КАБ та здійснив 191 артилерійський обстріл, зокрема 12 - із РСЗВ", - ідеться у зведенні.

Генштаб підтвердив ураження командно-спостережного пункту окупантів на Запоріжжі27.02.25, 16:07 • 18735 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
ukrainaУкраїна
kramatorskКраматорськ
zaporizhzhiaЗапоріжжя

Звернутися з питань розміщення реклами