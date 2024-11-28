80 атак оккупантов с начала суток: где горячее и что происходит на фронте

ukenru
Zelenskyy signed a law on raising taxes
14:57 • 5385 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
13:30 • 62438 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
12:51 • 99515 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
11:15 • 102732 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
10:37 • 101744 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 140924 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 209137 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 211728 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 195715 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 142028 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницком: что известно

Взрывы в Ивано-Франковске и Хмельницком: что известно

 • 103422 просмотра
Ракетная атака: какие области под ударом

Ракетная атака: какие области под ударом

 • 92791 просмотра
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

 • 109736 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

09:22 • 105543 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

11:26 • 109058 просмотра
публикации
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

11:26 • 109058 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 142051 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 166919 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 209128 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 211722 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

13:57 • 21173 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

09:22 • 105543 просмотра
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

 • 109736 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 107862 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

 • 114991 просмотра
Актуальное
80 атак оккупантов с начала суток: где горячее и что происходит на фронте

80 атак оккупантов с начала суток: где горячее и что происходит на фронте

Киев  •  УНН

 • 1555 просмотра

Read in English

Российские войска совершили 80 атак на разных направлениях, больше всего на Покровском и Кураховском - по 31 атаке. Украинские защитники успешно отражают большинство атак, продолжаются бои в нескольких локациях.

80 вражеских атак произошло на фронте с начала текущих суток, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях - по 31 атаке, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 28 ноября, пишет УНН.

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 80.основные усилия оккупанты в дальнейшем прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более половины от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Лиманском, Купянском и Времовском направлениях

- сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такая:

На Харьковском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, Тихого и глубокого. Ситуация контролируемая.

Девять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы в районах Голубовки, Кондрашовка, Зеленой Рощи, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Сейчас бои продолжаются в трех локациях.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Твердохлебового, Грековки, Первомайского, Ямполовки и Тернов. С начала суток украинские воины отбили две атаки, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБ по району Закетного.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Белой Горы и Ступочек. Одна атака оккупантов продолжается до сих пор.

На турецком направлении украинские защитники отбивают три вражеские атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого оврага, Даченского, желтого, Млечного, Нового Труда и пустышки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в общей сложности отбили 21 атаку противника на направлении.

На Кураховском направлении захватчики 31 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка и Гнатовка. В настоящее время продолжается восемь боестолкновений.

На Времовском направлении захватчики провели 14 атак позиций украинских войск вблизи Трудового, веселой рощи, Константинопольского, Раздольного, Сухих можжевельников и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили два бесполезных штурма позиций украинских подразделений.

"Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Поповка, прогресс и Чуйковка, что на Сумщине", - отметили в Генштабе.

Боевые действия в Донецкой области: сложно на Торецком направлении, также враг активизировался возле временного Яра28 нояб. 2024, 09:59 • 11611 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
donetskДонецк
kharkivХарьков