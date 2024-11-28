80 атак оккупантов с начала суток: где горячее и что происходит на фронте

80 вражеских атак произошло на фронте с начала текущих суток, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях - по 31 атаке, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 28 ноября, пишет УНН.

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 80.основные усилия оккупанты в дальнейшем прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более половины от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Лиманском, Купянском и Времовском направлениях - сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям такая:

На Харьковском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, Тихого и глубокого. Ситуация контролируемая.

Девять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отражали вражеские штурмы в районах Голубовки, Кондрашовка, Зеленой Рощи, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Сейчас бои продолжаются в трех локациях.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Твердохлебового, Грековки, Первомайского, Ямполовки и Тернов. С начала суток украинские воины отбили две атаки, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник нанес авиаудары тремя КАБ по району Закетного.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Белой Горы и Ступочек. Одна атака оккупантов продолжается до сих пор.

На турецком направлении украинские защитники отбивают три вражеские атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 31 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого оврага, Даченского, желтого, Млечного, Нового Труда и пустышки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в общей сложности отбили 21 атаку противника на направлении.

На Кураховском направлении захватчики 31 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка и Гнатовка. В настоящее время продолжается восемь боестолкновений.

На Времовском направлении захватчики провели 14 атак позиций украинских войск вблизи Трудового, веселой рощи, Константинопольского, Раздольного, Сухих можжевельников и Новодаровки. Семь боестолкновений продолжаются.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили два бесполезных штурма позиций украинских подразделений.

"Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Поповка, прогресс и Чуйковка, что на Сумщине", - отметили в Генштабе.

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