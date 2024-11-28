Боевые действия в Донецкой области: сложно на Торецком направлении, также враг активизировался возле временного Яра

Активно штурмовать подразделения российских оккупантов пытаются в районе временного Яра, восстанавливая и накапливая силы на всем Северском направлении. Передает УНН со ссылкой на сообщение годовщины ОТУ "Луганск" в эфире телемарафона.

На Северском направлении враг накапливает силы. У Временного оврага враг пробует активно штурмовать. То есть ВС рф возобновлю активность на этом направлении. На Торецком - очень сложная ситуация - отметила в эфире «единых Новостей» пресс-секретарь ОТУ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Напомним

УНН передавал о 150 боевых столкновениях, произошедших на фронте: самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях. Враг совершил 11 авиаударов, использовал 648 дронов-камикадзе и провел почти 4000 обстрелов. За прошедшие сутки на фронте произошло 224 боя, почти половина - на Покровском и Кураховском направлениях.