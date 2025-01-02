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8-летний мальчик выжил после 5 дней блуждания в зимбабвийском игровом парке

8-летний мальчик выжил после 5 дней блуждания в зимбабвийском игровом парке

Киев  •  УНН

 • 3993 просмотра

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Тинотенду Пуду нашли живым после 5 дней пребывания в национальном парке Матусадона, где обитает 40 львов. Мальчик выжил благодаря навыкам выживания, питаясь дикими фруктами и добывая воду из пересохших русел.

Тинотенду Пуду спасли из парка дикой природы в Зимбабве на пятый день, после того, как он заблудился в парке Матусадона (Matusadona National Park).

Передает УНН со ссылкой на Der Spiegel и BBC.

Восьмилетнего мальчика нашли живым после пятидневной потери в охотничьем парке со львами и слонами на севере Зимбабве.

Тинотенда заблудился и оказался в «безжалостном» заповеднике Матусадона на севере Зимбабве. Он провел пять дней, «спя на скалистом выступе, в окружении ревущих львов, проходивших мимо него слонов и питаясь дикими фруктами

- рассказывает Муца Муромбедзи, депутат парламента Западного Машоналенда на X.
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По данным BBC, в парке дикой природы Матусадона обитает около 40 львов. По данным неправительственной организации «Африканские парки», когда-то парк имел одну из самых высоких плотностей львов в Африке.

Тинотенда пережил свое испытание, питаясь дикими фруктами. Он также использовал палку, чтобы копать небольшие колодцы в пересохших руслах рек, чтобы получить питьевую воду

Знания мальчика о дикой природе и его навыки выживания спасли его от смерти

- заметил Муромбедзи.

 Напомним

В Черновицкой области спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу возле села Банилов-Подгорный. Пострадавший провел в лесу почти трое суток, но смог предоставить приблизительные координаты своего местонахождения.

Исследователь случайно нашел затерянный город в джунглях Мексики29 окт. 2024, 07:00 • 13531 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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