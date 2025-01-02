8-летний мальчик выжил после 5 дней блуждания в зимбабвийском игровом парке
Киев • УНН
Тинотенду Пуду нашли живым после 5 дней пребывания в национальном парке Матусадона, где обитает 40 львов. Мальчик выжил благодаря навыкам выживания, питаясь дикими фруктами и добывая воду из пересохших русел.
Тинотенду Пуду спасли из парка дикой природы в Зимбабве на пятый день, после того, как он заблудился в парке Матусадона (Matusadona National Park).
Передает УНН со ссылкой на Der Spiegel и BBC.
Восьмилетнего мальчика нашли живым после пятидневной потери в охотничьем парке со львами и слонами на севере Зимбабве.
Тинотенда заблудился и оказался в «безжалостном» заповеднике Матусадона на севере Зимбабве. Он провел пять дней, «спя на скалистом выступе, в окружении ревущих львов, проходивших мимо него слонов и питаясь дикими фруктами
По данным BBC, в парке дикой природы Матусадона обитает около 40 львов. По данным неправительственной организации «Африканские парки», когда-то парк имел одну из самых высоких плотностей львов в Африке.
Тинотенда пережил свое испытание, питаясь дикими фруктами. Он также использовал палку, чтобы копать небольшие колодцы в пересохших руслах рек, чтобы получить питьевую воду
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