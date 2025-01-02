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8-річний хлопчик вижив після 5 днів блукання у зімбабвійському ігровому парку

8-річний хлопчик вижив після 5 днів блукання у зімбабвійському ігровому парку

Київ • УНН

 • 31670 перегляди

Тінотенду Пуду знайшли живим після 5 днів перебування в національному парку Матусадона, де мешкає 40 левів. Хлопчик вижив завдяки навичкам виживання, харчуючись дикими фруктами та добуваючи воду з пересохлих русел.

Тінотенду Пуду врятували з парку дикої природи в Зімбабве на п'ятий день, псля того, як він заблукав у парку Матусадона (Matusadona National Park).

Передає УНН із посиланням на Der Spiegel та BBC.

Восьмирічного хлопчика знайшли живим після п’ятиденної втрати в мисливському парку з левами та слонами на півночі Зімбабве.

Тінотенда заблукав і опинився в "безжальному" заповіднику Матусадона на півночі Зімбабве. Він провів п'ять днів, "сплячи на скелястому виступі, в оточенні ревучих левів, слонів, що проходили повз нього, і харчуючись дикими фруктами

- розповідає Муца Муромбедзі, депутат парламенту Західного Машоналенду на X.
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За даними BBC, у парку дикої природи Матусадона мешкає близько 40 левів. За даними неурядової організації "Африканські парки", колись парк мав одну з найвищих щільностей левів в Африці.

Тінотенда пережив своє випробування, харчуючись дикими фруктами. Він також використовував палицю, щоб копати невеликі колодязі в пересохлих руслах річок, щоб отримати питну воду

Знання хлопчика про дику природу і його навички виживання врятували його від смерті

- зауважив Муромбедзі.

 Нагадаємо

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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