8 июля: Всемирный день борьбы с пищевой аллергией, Международный день разоблачения

Сегодня, восьмого июля, с 2005 года во многих странах мира проходят различные мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с пищевой аллергией, пишет УНН.

Термин "аллергия" в 1906 году ввел австрийский врач Клеменс фон Пирке. На Земле все больше и больше людей становятся аллергиками. Если в конце ХХ века аллергией страдал каждый десятый взрослый житель планеты, и каждый четвертый ребенок, то сейчас аллергиками являются около 40% людей на Земле, независимо от возраста.

В настоящее время, более 200 продуктов питания определены как потенциальные аллергены. Основные среди них: молоко, яйца, рыба и различные морепродукты, орехи и тому подобное.

Одной из основных причин пищевой аллергии является проницаемость кишечника. Когда слизистая оболочка кишечника изменяется из-за дисбактериоза или воспаления, клетки кишечника позволяют макромолекулам попадать в кровь. Иммунная система распознает эти макромолекулы и вырабатывает против них антитела, что приводит к аллергической реакции на определенные пищевые молекулы.

Важно отличать пищевую аллергию от пищевой непереносимости. Пищевая непереносимость обычно вызывает только симптомы со стороны пищеварения, такие как диарея и метеоризм, и никогда не является смертельной, хотя может существенно повлиять на качество жизни пациента. Поэтому очень важно поставить правильный диагноз.

Также сегодня можно присоединиться к Международному дню разоблачения или дню раскрытия информации.

Цель события - побудить правительства и надгосударственные структуры предоставлять обществу больше информации о возможном существовании внеземных цивилизации.

Дата проведения мероприятий по случаю этого события выбрана не случайно: второго июля вблизи города Розуэлл местный фермер обнаружил странный объект, и власти США сначала предполагали, что речь может идти об НЛО, однако восьмого июля генерал Роджер Рейми провел пресс-конференцию, на которой опроверг версию об НЛО и убеждал, что речь идет об объекте земного происхождения.

Это породило массу слухов и предположений, что власть что-то скрывает.

Любители оригинального искусства сегодня могут приобщиться ко Дню бодиарта.

Также 8 июля можно отметить День бодиарта, инициатором которого является американский художник Энди Голуб. В 2007 на одной из улиц Нью-Йорка он публично разрисовал моделей в стрингах. А в 2011 году модели были уже полностью голые.

Фестивали бодиарта теперь проходят в Амстердаме, Берлине, других городах мира.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Прокопия.

Отец Прокопия был христианином и принял мученическую смерть.

Сам Прокопий служил в войске императора Диоклетиана, и был язычником. Однажды Прокопию было видение, после чего он принял крещение и начал проповедовать.

По приказу императора его схватили, долго пытали а потом отрубили голову.

Именины восьмого июля празднуют Прокоп, Александр.