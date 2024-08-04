Громады Киевщины получили школьные автобусы для организованного подвоза детей в учебные заведения. Всего общинам было передано 12 автобусов. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

8 громад Киевщины получили школьные автобусы для организованного подвоза детей в учебные заведения. 12 автобусов будут отвозить детей в школы уже с начала нового учебного года. Это гуманитарная помощь от Среднечешского края Чехии. Договориться о получении автобусов удалось на полях Международного Саммита городов и регионов, который состоялся в рамках деятельности Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины - сообщил Кравченко.

Отмечается, что автобусы будут переданы Пирновской, Зазимской, Калиновской, Узинской, Березанской, Фурсовской, Кожанской и Бориспольской громадам.

"Более 600 детей этих громад отныне смогут пользоваться услугами школьных автобусов. Потребность в школьных автобусах крайне высока. Более 33,5 тыс. детей Киевщины проживают за пределами пешей доступности к школам и нуждаются в постоянном подвозе. Киевщина также получила более 91 млн грн гривен субвенции на закупку школьных автобусов. Вместе с общинами уже работаем над их приобретением", - добавил Кравченко.

Напомним

В июне Кабинет министров принял решение о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на приобретение школьных автобусов в 2024 году в объеме 1 млрд гривен.

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