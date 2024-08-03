В Киевской области заключено уже 10 ЭСКО-договоров для реализации проектов по энергоэффективности. Их общая сумма 155 млн грн. Об этом во время брифинга сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

"6 проектов предусматривают термомодернизацию объектов социальной инфраструктуры. Среднегодовая экономия тепловой энергии будет составлять 60%. Еще 4 проекта касаются установки солнечных электростанций на инфраструктурных объектах в Яготине, Броварах и Вышгороде. Среднегодовая экономия электрической энергии будет достигать 18%", - сказал Кравченко.

Кроме того, добавил он, сейчас объявлено 5 тендеров по закупке энергосервиса в Вышгороде, Боярке, Фастове и проводится работа по привлечению громад к заключению новых ЭСКО-контрактов. Дополнительно прорабатывается еще около 20 потенциальных локаций для установки солнечных электростанций.

Также, КОГА совместно с территориальными громадами области уже предварительно определили места установки крышных солнечных электростанций в учреждениях бюджетной сферы и на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В частности, в Василькове, Боярке, поселке Исследовательское, Вишневом, Белой Церкви, поселке Глеваха. Сейчас изучаются технические возможности монтажа и подключения.

Кравченко также напомнил, что в ближайшее время на Киевщине планируется установить 19 когенерационных установок общей мощностью более 50 МВт в громадах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов. В планах также установка в ряде громад Киевщины компактных газовых теплоэлектростанций для объектов образования, медицины и соцзащиты.

"Уже сегодня на Киевщине реализуем комплекс мероприятий, чтобы несмотря на все вызовы люди были с теплом, светом и водой зимой. Времени мало. Поэтому все меры должны быть оперативными. Работаем над установлением солнечных электростанций, когенерационных установок, генераторов и других источников альтернативного питания", - отметил начальник ОВА.