70 чиновников задержали в Стамбуле по делу о коррупции в муниципалитете – Anadolu
Киев • УНН
В Стамбуле задержали около 70 человек, в том числе 49 чиновников мэрии, среди которых глава службы безопасности и руководители муниципальных предприятий. Их обвиняют в коррупционных преступлениях.
В Стамбуле задержали около 70 человек, среди которых 49 чиновников мэрии. Среди арестованных – глава службы безопасности и руководители муниципальных предприятий, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Детали
Среди задержанных во время антикоррупционной операции – высокопоставленные чиновники из команды арестованного мэра Экрема Имамоглу, в частности глава службы безопасности, личный секретарь и руководители двух ключевых муниципальных предприятий.
Еще около 20 человек были задержаны в предыдущие дни.
Задержанным инкриминируют участие в преступной организации, вымогательство, взяточничество, мошенничество, незаконный сбор персональных данных и фальсификацию тендеров.
Напомним
Мэр Имамоглу был арестован в марте – в преддверии ключевого голосования в оппозиционной Народно-республиканской партии по кандидату на президентские выборы 2028 года. Его считают одним из главных оппонентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Дополнительно
Имамоглу обвиняют в посягательстве на конституционный строй, создании преступной группировки и сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана.