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70 чиновников задержали в Стамбуле по делу о коррупции в муниципалитете – Anadolu

Киев • УНН

 • 418 просмотра

В Стамбуле задержали около 70 человек, в том числе 49 чиновников мэрии, среди которых глава службы безопасности и руководители муниципальных предприятий. Их обвиняют в коррупционных преступлениях.

70 чиновников задержали в Стамбуле по делу о коррупции в муниципалитете – Anadolu

В Стамбуле задержали около 70 человек, среди которых 49 чиновников мэрии. Среди арестованных – глава службы безопасности и руководители муниципальных предприятий, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Среди задержанных во время антикоррупционной операции – высокопоставленные чиновники из команды арестованного мэра Экрема Имамоглу, в частности глава службы безопасности, личный секретарь и руководители двух ключевых муниципальных предприятий.

Еще около 20 человек были задержаны в предыдущие дни.

Задержанным инкриминируют участие в преступной организации, вымогательство, взяточничество, мошенничество, незаконный сбор персональных данных и фальсификацию тендеров.

Напомним

Мэр Имамоглу был арестован в марте – в преддверии ключевого голосования в оппозиционной Народно-республиканской партии по кандидату на президентские выборы 2028 года. Его считают одним из главных оппонентов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Дополнительно

Имамоглу обвиняют в посягательстве на конституционный строй, создании преступной группировки и сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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