70 чиновників затримали у Стамбулі по справі про корупцію в муніципалітеті – Anadolu
Київ • УНН
У Стамбулі затримали близько 70 осіб, зокрема 49 чиновників мерії, серед яких глава служби безпеки та керівники муніципальних підприємств. Їх звинувачують у корупційних злочинах.
У Стамбулі затримали близько 70 осіб, серед яких 49 чиновників мерії. Серед заарештованих – глава служби безпеки та керівники муніципальних підприємств, передає УНН з посиланням на Anadolu.
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Серед затриманих під час антикорупційної операції – високопосадовці з команди заарештованого мера Екрема Імамоглу, зокрема глава служби безпеки, особистий секретар та керівники двох ключових муніципальних підприємств.
Ще близько 20 осіб було затримано у попередні дні.
Затриманим інкримінують участь у злочинній організації, здирництво, хабарництво, шахрайство, незаконне збирання персональних даних і фальсифікацію тендерів.
Нагадаємо
Мера Імамоглу було заарештовано у березні – напередодні ключового голосування в опозиційній Народно-республіканській партії щодо кандидата на президентські вибори 2028 року. Його вважають одним із головних опонентів президента Реджепа Тайїпа Ердогана.
Додатково
Імамоглу звинувачують у посяганні на конституційний лад, створенні злочинного угруповання та співпраці з Робочою партією Курдистану.