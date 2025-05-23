70 чиновників затримали у Стамбулі по справі про корупцію в муніципалітеті – Anadolu

$41.500.06
46.930.01
ukenru
Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив
14:43 • 24078 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

14:05 • 24303 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

12:17 • 31007 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

11:54 • 46613 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
11:31 • 43839 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
10:55 • 43176 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 45213 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Ексклюзив
23 травня, 08:36 • 45486 перегляди

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

23 травня, 07:04 • 146263 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 06:30 • 66820 перегляди

Ватикан розглядається як майданчик для переговорів України та рф, проте кремль проти - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
45%
747мм
Популярнi новини

МВФ готує виділення Україні близько $520 млн нового траншу у межах EFF

23 травня, 07:58 • 25104 перегляди

У Норвегії 135-метровий вантажний корабель кинув якір на подвір'ї в чоловіка

23 травня, 08:37 • 32272 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

23 травня, 09:25 • 87200 перегляди

Побиття ветерана на Львівщині: 103-тя бригада ТрО вимагає покарання для нападників

10:16 • 15843 перегляди

Трамп погрожує Apple податками, якщо iPhone вироблятимуть не в США

12:05 • 70893 перегляди
Публікації

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

14:43 • 24086 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 146269 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 242544 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 322868 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

22 травня, 09:24 • 311869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Ліонель Мессі

Руслан Кравченко

Олег Синєгубов

Михайло Подоляк

Юлія Свириденко

Актуальні місця

Київ

Одеська область

Дніпро

Сумська область

Одеса

Реклама
УНН Lite

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

15:23 • 6766 перегляди

Гол Мессі як витвір мистецтва: аукціонний дім представить унікальний AI-проєкт, присвячений легендарному моменту у футболі

14:47 • 10469 перегляди

"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

23 травня, 09:25 • 88033 перегляди

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

22 травня, 14:34 • 125330 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світове турне співака може бути відновлено

22 травня, 11:16 • 166785 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Telegram

TikTok

The Guardian

Мі-8

70 чиновників затримали у Стамбулі по справі про корупцію в муніципалітеті – Anadolu

Київ • УНН

 • 768 перегляди

У Стамбулі затримали близько 70 осіб, зокрема 49 чиновників мерії, серед яких глава служби безпеки та керівники муніципальних підприємств. Їх звинувачують у корупційних злочинах.

70 чиновників затримали у Стамбулі по справі про корупцію в муніципалітеті – Anadolu

У Стамбулі затримали близько 70 осіб, серед яких 49 чиновників мерії. Серед заарештованих – глава служби безпеки та керівники муніципальних підприємств, передає УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Серед затриманих під час антикорупційної операції – високопосадовці з команди заарештованого мера Екрема Імамоглу, зокрема глава служби безпеки, особистий секретар та керівники двох ключових муніципальних підприємств.

Ще близько 20 осіб було затримано у попередні дні.

Затриманим інкримінують участь у злочинній організації, здирництво, хабарництво, шахрайство, незаконне збирання персональних даних і фальсифікацію тендерів.

Нагадаємо

Мера Імамоглу було заарештовано у березні – напередодні ключового голосування в опозиційній Народно-республіканській партії щодо кандидата на президентські вибори 2028 року. Його вважають одним із головних опонентів президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Додатково

Імамоглу звинувачують у посяганні на конституційний лад, створенні злочинного угруповання та співпраці з Робочою партією Курдистану.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Екрем Імамоглу
Стамбул
Реджеп Таїп Ердоган
Brent
$64.63
Bitcoin
$108,924.90
S&P 500
$5,792.97
Tesla
$337.34
Газ TTF
$35.98
Золото
$3,359.81
Ethereum
$2,579.70