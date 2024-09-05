7 вражеских дронов уничтожено над Черкасской областью ночью
Киев • УНН
Ночью над Черкасской областью было уничтожено 7 беспилотников противника. По предварительным данным, информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Над Черкасской областью ночью было уничтожено 7 вражеских беспилотников, информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
С ночи мы имели угрозы с воздуха. Враг продолжает свой террор. По предварительным данным, наши защитники уничтожили в небе над областью 7 БпЛА противника. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала
Київ уночі зазнав атаки "шахедів": усі дрони, що загрожували столиці, знешкодили, тривога тривала 9 годин5 сентября 2024, 05:48 • 8226 просмотров