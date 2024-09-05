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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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7 вражеских дронов уничтожено над Черкасской областью ночью

7 вражеских дронов уничтожено над Черкасской областью ночью

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 05:56  •  4483 просмотра

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Ночью над Черкасской областью было уничтожено 7 беспилотников противника. По предварительным данным, информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Над Черкасской областью ночью было уничтожено 7 вражеских беспилотников, информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало, сообщил в четверг глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

С ночи мы имели угрозы с воздуха. Враг продолжает свой террор. По предварительным данным, наши защитники уничтожили в небе над областью 7 БпЛА противника. Информация о пострадавших или разрушениях пока не поступала

- написал Табурец в Telegram.

Київ уночі зазнав атаки "шахедів": усі дрони, що загрожували столиці, знешкодили, тривога тривала 9 годин5 сентября 2024, 05:48 • 8226 просмотров

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