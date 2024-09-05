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7 ворожих дронів знищено над Черкащиною вночі

7 ворожих дронів знищено над Черкащиною вночі

Київ • УНН

 • 24904 перегляди

Вночі над Черкаською областю було знищено 7 безпілотників противника. За попередніми даними, інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

Над Черкаською областю вночі було знищено 7 ворожих безпілотників, інформації про постраждалих чи руйнування наразі не надходило, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

З ночі ми мали загрози з повітря. Ворог продовжує свій терор. За попередніми даними, наші оборонці знищили в небі над областю 7 БпЛА противника. Інформація про потерпілих чи руйнації наразі не надходила

- написав Табурець у Telegram.

Київ уночі зазнав атаки "шахедів": усі дрони, що загрожували столиці, знешкодили, тривога тривала 9 годин05.09.24, 08:48 • 71568 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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