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Информатор, который "наводил" артобстрелы рф на позиции Сил обороны в Бахмуте получил 7 лет тюрьмы

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. По материалам СБУ, суд назначил 36-летнему жителю Бахмута лишение свободы на 7 лет за сотрудничество с оккупационной армией. Злоумышленник собирал данные о местах дислокации Сил обороны для наведения огня врага, сообщили в ведомстве, пишет УНН.

Детали

Установлено, что противника прежде всего интересовала информация о боевых позициях украинских войск в Бахмуте. Кроме того, злоумышленник передавал российским захватчикам координаты блокпостов и критической инфраструктуры на территории региона. Для коммуникации с агрессором он использовал анонимные мессенджеры, а передачу закрытых сведений осуществлял в виде текстовых сообщений с электронными координатами и фотографиями объектов.

Разведывательная информация нужна была оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск.

Сотрудники СБУ задержали вражеского информатора в июне прошлого года во время выполнения им разведывательного задания. У задержанного были изъяты автомат Калашникова и мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности. 36-летнего жителя Бахмута рф дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству, теперь суд лишил свободы предателя на 7-летний срок.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал вражеского приспешника виновным по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

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