Інформатор, який "наводив" артобстріли рф на позиції Сил оборони в Бахмуті отримав 7 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За матеріалами СБУ, суд призначив 36-річному мешканцю Бахмута позбавлення волі на 7 років за співпрацю із окупаційною армією. Зловмисник збирав дані щодо місць дислокації Сил оборони для наведення вогню ворога, повідомили у відомстві, пише УНН.
Деталі
Встановлено, що противника насамперед цікавила інформація про бойові позиції українських військ у Бахмуті. Крім того, зловмисник передавав російським загарбникам координати блокпостів та критичної інфраструктури на території регіону. Для комунікації з агресором він використовував анонімні месенджери, а передачу закритих відомостей здійснював у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами та фотографіями об’єктів. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ.
Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора у червні минулого року під час виконання ним розвідувального завдання. У затриманого було вилучено автомат Калашникова та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності. 36-річого мешканця Бахмута рф дистанційно залучила до негласної співпраці, тепер суд позбавив волі зрадника на 7-річний термін.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав ворожого поплічника винним за такими статтями Кримінального кодексу України:
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- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
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- ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
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