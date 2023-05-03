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"Зливав” розвіддані про оборону Києва: СБУ затримала зрадника

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У ході спецоперації у Києві та Донецькій області правоохоронці затримали злочинця, який передавав ворогу дані базування Сил оборони у столиці, повідомляє УНН з посиланням на інформацію СБУ у Telegram.

Деталі

Поплічником росіян виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця розташування Сил оборони у місті. Задля цього злочинець об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів.

Отримані дані він надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у Telegram.

Аби уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку.

Проте співробітники СБУ викрили злочинця вчасно, поетапно задокументувавши факти порушення закону і затримавши його в одному з фронтових міст регіону.

У результаті обшуку затриманого було виявлено мобільний телефон з доказами передачі агресору даних.

Додатково

Наразі слідчі СБУ повідомили злочинцю про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи з викриття зрадника проводили кіберфахівці СБУ за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

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