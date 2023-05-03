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"Сливал" разведданные об обороне Киева: СБУ задержала предателя

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. В ходе спецоперации в Киеве и Донецкой области правоохранители задержали преступника, который передавал врагу данные базирования Сил обороны в столице, сообщает УНН со ссылкой на информацию СБУ в Telegram.

Детали

Соратником россиян оказался житель столицы, который в начале полномасштабного вторжения собирал для врага информацию о местах расположения Сил обороны в городе. Для этого преступник объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов.

Полученные данные он отправлял через подконтрольный российской спецслужбе чат-бот в Telegram.

Чтобы избежать ответственности, фигурант мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ, который задействован на Авдеевском направлении.

Однако сотрудники СБУ разоблачили преступника вовремя, поэтапно задокументировав факты нарушения закона и задержав его в одном из фронтовых городов региона.

В результате обыска задержанного был обнаружен мобильный телефон с доказательствами передачи агрессору данных.

Дополнительно

Сейчас следователи СБУ сообщили преступнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Подозреваемый находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Мероприятия по разоблачению предателя проводили киберспециалисты СБУ под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

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