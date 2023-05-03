У Харкові затримали прокурора, який вимагав гроші за "поштовх" у розслідуванні злочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Служба безпеки України затримала прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова за хабарництво. Посадовець налагодив схему отримання грошової винагороди за “активізацію” кримінальних правопорушень. Про це повідомляє СБУ у Telegram, пише УНН.
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Звинувачуваний вимагав 35 тис. доларів від потерпілого у справі про шахрайські дії з комерційною нерухомістю, обіцяючи чоловіку дати "поштовх" у розслідуванні відповідного провадження, а також накласти арешт на майно та провести низку експертиз.
Прокурор працював не один, як повідомляє Служба безпеки, адже залучив до незаконної діяльності свою знайому, аби та виступала посередницею у передачі неправомірної вигоди.
Затримали злочинців співробітники СБУ та ДБР “на гарячому” , під час передачи всієї суми хабаря.
Наразі порушникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Запобіжний захід ще не обрали.
Також тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
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