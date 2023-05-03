СБУ викрила ділків, які профінансували бойовиків "днр" на понад 50 млн грн

ukru
10:29 • 68907 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 80829 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 91633 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 128610 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 318134 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 415913 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 328306 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 353381 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 310968 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224644 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.4 м/с
78 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 86684 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 95380 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 98193 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 52839 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 33484 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 68908 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 128612 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 432813 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 572817 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 602539 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 28212 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 52839 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 98193 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 218311 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 415914 перегляди
Актуальне
СБУ викрила ділків, які профінансували бойовиків "днр" на понад 50 млн грн

СБУ викрила ділків, які профінансували бойовиків "днр" на понад 50 млн грн

Київ • УНН

 • 824112 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Служба безпеки України викрила ділків, які профінансували бойовиків так званої "днр" на понад 50 млн грн. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

Цитата

"Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "днр". Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення і поповнила "бюджет" бойовиків на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті.

У результаті комплексних заходів у Вінниці та Житомирі викрито організаторів оборудки", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію.

Такий "товарообіг" забезпечив регулярні надходження до "бюджету" терористичної організації "днр" у вигляді "податків" і "зборів".

Надалі ці гроші були спрямовані на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті.

Для обходу заборони на торгівлю із тимчасово захопленими підприємствами Донеччини ділки створили мережу фіктивних комерційних структур у Житомирській області та в росії. Розрахунки здійснювали через підсанкційні фінустанови країни-агресора.

Наразі слідчі ДБР повідомили трьом організаторам "схеми" про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Також в СБУ повідомляють, що планується винесення на розгляд РНБО України пропозицій щодо застосування санкцій до російських компаній, залучених до оборудки.

Нагадаємо

СБУ викрили двох підприємців з Дніпра, які хотіли переправити до Ірану двигуни до військово-транспортних літаків.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.97
Bitcoin
$82,180.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,150.40
Ethereum
$1,804.61