СБУ викрила ділків, які профінансували бойовиків "днр" на понад 50 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Служба безпеки України викрила ділків, які профінансували бойовиків так званої "днр" на понад 50 млн грн. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.
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"Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "днр". Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення і поповнила "бюджет" бойовиків на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті.
У результаті комплексних заходів у Вінниці та Житомирі викрито організаторів оборудки", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляється, зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію.
Такий "товарообіг" забезпечив регулярні надходження до "бюджету" терористичної організації "днр" у вигляді "податків" і "зборів".
Надалі ці гроші були спрямовані на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті.
Для обходу заборони на торгівлю із тимчасово захопленими підприємствами Донеччини ділки створили мережу фіктивних комерційних структур у Житомирській області та в росії. Розрахунки здійснювали через підсанкційні фінустанови країни-агресора.
Наразі слідчі ДБР повідомили трьом організаторам "схеми" про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Також в СБУ повідомляють, що планується винесення на розгляд РНБО України пропозицій щодо застосування санкцій до російських компаній, залучених до оборудки.
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