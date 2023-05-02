Хотіли переправити до Ірану двигуни до військово-транспортних літаків: викрито двох підприємців із Дніпра
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Дніпрі викрито двох підприємців, які намагалися нелегально переправити до Ірану два турбореактивні авіадвигуни Д-36 для продажу, передає УНН із посиланням на СБУ.
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За даними СБУ, українську продукцію фігуранти планували реалізувати іноземцям за 400 тис. дол.
«Замовники» планували використати відповідне високотехнологічне обладнання на військово-транспортних літаках АН-74.
Для маскування злочинної діяльності зловмисники хотіли вивезти авіадвигуни з України під виглядом комплектуючих для магістральних газогонів. Для цього вносили недостовірні відомості до товарно-транспортних декларацій.
Втім, оборудку викрили і заблокували її, додали у СБУ.
Додамо
За даними слідства, організаторами «схеми» є двоє власників дніпровської компанії, яка спеціалізується на вантажних перевезеннях до країн Близького Сходу і Африки.
Двигуни, які вони намагались нелегально вивезти за кордон, раніше були викрадені під час ліквідації одного з держпідприємств, додали у СБУ.
Ділки планували зробити «косметичний» ремонт цих агрегатів і виготовити на них підроблені документи для подальшого продажу.
Зловмисники зберігали авіапродукцію в ангарі на території підприємства. Саме там її виявили правоохоронці при обшуках за місцем роботи фігурантів.
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Наразі двигуни вилучено для проведення експертиз. Після цього буде вирішено питання щодо їх передачі на потреби оборонно-промислового комплексу України.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.