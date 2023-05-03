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СБУ разоблачила дельцов, которые профинансировали боевиков "днр" на более 50 млн грн

СБУ разоблачила дельцов, которые профинансировали боевиков "днр" на более 50 млн грн

Киев • УНН

 • 824110 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые профинансировали боевиков так называемой "днр" на более 50 млн грн. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

Цитата

"Служба безопасности и Государственное бюро расследований разоблачили масштабную схему финансирования террористической организации "днр". Сделка действовала до начала полномасштабного вторжения и пополнила "бюджет" боевиков на общую сумму более 50 млн в гривневом эквиваленте.

В результате комплексных мероприятий в Виннице и Житомире разоблачены организаторы сделки", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, злоумышленники наладили поставки горного оборудования с временно оккупированной Донецкой области на подконтрольную Украине территорию.

Такой "товарооборот" обеспечил регулярные поступления в "бюджет" террористической организации "днр" в виде "налогов" и "сборов".

В дальнейшем эти деньги были направлены на материально-техническое обеспечение боевиков на восточном фронте.

Для обхода запрета на торговлю с временно захваченными предприятиями Донецкой области дельцы создали сеть фиктивных коммерческих структур в Житомирской области и в россии. Расчеты осуществляли через подсанкционные финучреждения страны-агрессора.

Сейчас следователи ГБР сообщили трем организаторам "схемы" о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Среди подозреваемых – директор и главный бухгалтер житомирского частного предприятия.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Также в СБУ сообщают, что планируется вынесение на рассмотрение СНБО Украины предложений по применению санкций к российским компаниям, вовлеченным в сделку.

Напомним

СБУ разоблачили двух предпринимателей из Днепра, которые хотели переправить в Иран двигатели к военно-транспортным самолетам.

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