7 апреля: Всемирный день здоровья, Международный день бобра

Сегодня, седьмого апреля, все сторонники здорового образа жизни, люди, которые заботятся о своем организме, могут присоединиться к Всемирному дню здоровья, пишет УНН.

Событие было основано в 1950 году в честь того, что именно седьмого апреля 1948 года был утвержден устав Всемирной организации здравоохранения.

Целью Всемирного дня здоровья является подчеркивание важности здоровья в нашей жизни, привлечение человечества к решению физических и ментальных проблем, повышение осведомленности о различных заболеваниях, предоставление рекомендаций по улучшению самочувствия и состояния здоровья, убеждение к здоровому образу жизни.

Ежегодно ВОЗ выбирает тему, которая освещает приоритетную сферу общественного здоровья.

С помощью Всемирного дня здоровья ВОЗ не только повышает осведомленность, но и побуждает правительства, организации и мировое сообщество к действиям, направленным на решение проблем здравоохранения.

Зоозащитники и любители дикой природы сегодня могут присоединиться к празднованию Международного дня бобра. Событие основано в честь американки Дороти Ричардс, которая более 50-ти лет изучала бобров в одном из местных заповедников.

В середине ХХ века из-за человеческой деятельности, неконтролируемой охоты и браконьерства популяция бобров в мире оказались под угрозой.

По оценкам ученых, сейчас в мире насчитывается около 1,5 миллиона бобров, 85% из которых проживают в странах Европы. Популяция бобров в Украине колеблется в пределах 25-ти тысяч особей.

Дерево диаметром 5 - 7 сантиметров бобер валит за 5 минут, а за ночь может повалить дерево диаметром более 40 сантиметров.

Бобры с рождения знают, как строить плотины и где строить жилища. Это называется генетической памятью. Плотины бобров - единственные сооружения, построенные животными, которые можно увидеть из космоса.

Самая большая бобровая плотина длиной 850 метров расположена в Канаде.

В Украине в первое воскресенье апреля свой профессиональный праздник отмечают геологи.

Работа геологов и представителей смежных профессий охватывает такие виды деятельности, как исследование литосферы, выявление месторождений полезных ископаемых, изучение физических свойств земных недр, анализ химического состава гор, изучение движения земной коры и многое другое.

Седьмого апреля начинается Международная неделя тромбона.

Считается, что этот музыкальный инструмент появился в ХѴ веке в Италии. Однако, кто именно является его изобретателем до сих пор доподлинно неизвестно.

Тромбон является одним из старейших инструментов, который все еще используется в современных симфонических оркестрах, где он часто играет вспомогательную роль. Эта роль добавляет музыке глубины и силы. Тромбоны универсальны и их можно найти в различных музыкальных жанрах, включая классику, джаз, поп-музыку и рок.

Существует большая разница между тромбонами, используемыми в джазе, и теми, что используются в симфонических оркестрах. Джазовые тромбоны спроектированы более легкими и гибкими, с меньшим раструбом и меньшим размером отверстия, чтобы легче было играть быстрые ноты.

С другой стороны, симфонические тромбоны больше, имеют больший раструб, чтобы выдавать более полный, громкий звук, способный заполнить концертный зал, даже с задней части большого оркестра.

Также сегодня люди во многих уголках мира присоединяются к Международному дню памяти жертв геноцида в Руанде.

С 6 по 7 апреля 1994 года в африканской стране Руанда в результате переворота к власти пришли представители народа хуту, которые начали истреблять тутси - вторую по численности этническую группу. Во время геноцида, который длился 100 дней, было убито около 800 тысяч человек. Представители народа хуту жестоко убивали тутси даже в школах и церквях.

Православные христиане, которые придерживаются юлианского календаря сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.

По преданию, именно в этот день Пречистая Дева Мария получила благую весть от вестника Божьего - Архангела Гавриила, который возвестил ей, что она зачала непорочно от Святого Духа и родит сына Божьего, который будет величаться Иисусом Христом.

Позже ангел явился во сне мужу Марии Иосифу и подтвердил новость о зачатии Сына Божьего Марией. Он также дал указания главе семьи относительно того, как уберечь будущее дитя от преследования и уничтожения.

По новоюлианскому календарю в этот день День памяти преподобного Георгия Исповедника.

Георгий был противником иконоборцев. За это его лишили сана митрополита а Митилене. по приказу императора Константинополя Гергия Исповедника отправили в ссылку в Херсонес, где он и умер.

Именины седьмого апреля празднуют Георгий, Даниил, Мария, Евдокия.