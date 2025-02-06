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66 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ

66 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

 • 9214 просмотра

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На разных направлениях произошло 66 боевых столкновений, горячее всего было на Покровском - 17 атак. Противник нанес 26 авиаударов и совершил 287 артобстрелов по позициям ВСУ.

Всего с начала суток произошло 66 боевых столкновений. На Покровском направлении оккупанты совершили 17 попыток потеснить украинских защитников, в Курской области украинские защитники отбили три атаки россиян, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Украинские воины сегодня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых действий неподалеку Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи Зеленого Гая, Копанок, Новосергиевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Катериновки, Ямполовки, Тернов и Колодязов. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Северску и Звановке, применив две управляемые бомбы. Противник дважды атаковал наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра. По Бондарному российские захватчики целились двумя управляемыми авиабомбами.

На Торецком направлении противник девять раз атаковал неподалеку Дилиевки и Торецка. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 17 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 15 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Авиаудару двумя управляемыми бомбами подверглась Новоалександровка.

Сегодня на Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Лысовки, Константинополя и Раздольного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг наносил авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новоселка и сбросил два КАБа в районе Одрадного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили три атаки россиян. Противник, с начала суток, нанес 26 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах 40 управляемых авиационных бомб и совершил 287 артиллерийских обстрелов, резюмировали в Генштабе.

рф за сутки войны в Украине потеряла 1240 военных, 46 артсистем и 16 бронемашин - Генштаб ВСУ06.02.25, 07:31 • 67667 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

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