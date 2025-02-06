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15 березня, 19:03 • 138555 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 197027 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 159275 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 145592 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 121753 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109103 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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66 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ

66 бойових зіткнень за добу: де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ

Київ • УНН

 • 28182 перегляди

На різних напрямках відбулося 66 бойових зіткнень, найгарячіше було на Покровському - 17 атак. Противник завдав 26 авіаударів та здійснив 287 артобстрілів по позиціях ЗСУ.

Загалом від початку доби відбулося 66 бойових зіткнень. На Покровському напрямку окупанти здійснили 17 спроб потіснити українських захисників, в Курській області українські оборонці відбили три атаки росіян, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Українські воїни сьогодні відбили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій неподалік Лозової, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу Зеленого Гаю, Копанок, Новосергіївки, Греківки, Нового, Зеленої Долини, Новолюбівки, Катеринівки, Ямполівки, Тернів та Колодязів. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Сіверську та Званівці, застосувавши дві керовані бомби. Противник двічі атакував наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві спроби окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру. По Бондарному російські загарбники цілили двома керованими авіабомбами.

На Торецькому напрямку противник дев’ять разів атакував неподалік Диліївки та Торецька. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлярівка, Успенівка, Дачне, Андріївка та Шевченко. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 15 атак, два боєзіткнення досі тривають. Авіаудару двома керованими бомбами зазнала Новоолександрівка.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Лисівки, Костянтинополя та Роздольного. Одне боєзіткнення продовжується дотепер. Ворог завдавав авіаційних ударів некерованими ракетами по населеному пункту Новосілка та скинув два КАБи в районі Одрадного.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В Курській області українські оборонці відбили три атаки росіян. Противник, від початку доби, завдав 26 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 40 керованих авіаційних бомб та здійснив 287 артилерійських обстрілів, резюмували у Генштабі.

рф за добу війни в Україні втратила 1240 військових, 46 артсистем і 16 бронемашин - Генштаб ЗСУ06.02.25, 07:31 • 72388 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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