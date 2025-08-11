59 из 71 вражеского дрона обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
Ночью 11 августа Украина отразила атаку 71 ударного БПЛА и беспилотников-имитаторов. Силы обороны обезвредили 59 вражеских аппаратов на севере, юге и востоке страны.
59 из 71 запущенного рф дрона обезврежены в ночь на 11 августа над Украиной, но есть попадания 12 беспилотников в 6 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 августа (с 20.30 10 августа) враг атаковал 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны
"Зафиксировано попадание 12 БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации", - говорится в сообщении.
Авиаудар по Запорожью: число пострадавших вновь возросло, аварийно-спасательные работы завершены10.08.25, 22:48 • 6390 просмотров