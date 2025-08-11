59 из 71 вражеского дрона обезврежены за ночь над Украиной

$41.460.00
3184 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 24409 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 79990 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 154772 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 117566 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 288333 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 161565 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 349315 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 315834 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 108025 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Азербайджан может снять эмбарго на поставки оружия Украине из-за атак РФ - СМИ10 августа, 20:37 • 9386 просмотра
На фронте погиб украинский художник Давид ЧичканPhoto10 августа, 21:24 • 3392 просмотра
Оккупанты на ВОТ Донетчины «регулируют» цены на воду террором на фоне ее острой нехватки - ЦНС10 августа, 22:39 • 4178 просмотра
«Шахтер» получил ошеломляющее предложение по Кевину: сколько стоит бразильский вингер00:54 • 2582 просмотра
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова03:04 • 5822 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе05:15 • 3166 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 349307 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 225488 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 315825 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 327209 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 58646 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 154761 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 327209 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 231751 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 240914 просмотра
59 из 71 вражеского дрона обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Ночью 11 августа Украина отразила атаку 71 ударного БПЛА и беспилотников-имитаторов. Силы обороны обезвредили 59 вражеских аппаратов на севере, юге и востоке страны.

59 из 71 вражеского дрона обезврежены за ночь над Украиной

59 из 71 запущенного рф дрона обезврежены в ночь на 11 августа над Украиной, но есть попадания 12 беспилотников в 6 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 11 августа (с 20.30 10 августа) враг атаковал 71 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге и востоке страны

- сообщили в ВС ВСУ.

"Зафиксировано попадание 12 БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации", - говорится в сообщении.

Авиаудар по Запорожью: число пострадавших вновь возросло, аварийно-спасательные работы завершены10.08.25, 22:48 • 6390 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Шахед-136
Украина