59 з 71 ворожого дрона знешкоджено за ніч над Україною
Київ • УНН
Вночі 11 серпня Україна відбила атаку 71 ударного БпЛА та безпілотників-імітаторів. Сили оборони знешкодили 59 ворожих апаратів на півночі, півдні та сході країни.
59 з 71 запущеного рф дрона знешкоджено у ніч на 11 серпня над Україною, але є влучання 12 безпілотників у 6 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 серпня (із 20.30 10 серпня) ворог атакував 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни
"Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - ідеться у повідомленні.
