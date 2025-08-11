59 з 71 ворожого дрона знешкоджено за ніч над Україною

$41.460.00
Ексклюзив
06:00 • 3228 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 8162 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 25642 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 81090 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 156274 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 118131 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 288752 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 161822 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 350388 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 316782 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Азербайджан може зняти ембарго на постачання зброї Україні через атаки рф - ЗМІ10 серпня, 20:37 • 10744 перегляди
На фронті загинув український художник Давид ЧичканPhoto10 серпня, 21:24 • 5644 перегляди
Окупанти на ТОТ Донеччини “регулюють” ціни на воду терором на тлі її гострої нестачі - ЦНС10 серпня, 22:39 • 6474 перегляди
Шахтар отримав приголомшливу пропозицію щодо Кевіна: скільки коштує бразильський вінгер00:54 • 4852 перегляди
Трамп на переговорах із путіним діятиме з позиції миру через силу - Маркарова03:04 • 8344 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
06:00 • 3230 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги 05:15 • 8162 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 350388 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 226446 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
8 серпня, 13:00 • 316782 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 59193 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 156278 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 327949 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 232217 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 241361 перегляди
59 з 71 ворожого дрона знешкоджено за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 1148 перегляди

Вночі 11 серпня Україна відбила атаку 71 ударного БпЛА та безпілотників-імітаторів. Сили оборони знешкодили 59 ворожих апаратів на півночі, півдні та сході країни.

59 з 71 ворожого дрона знешкоджено за ніч над Україною

59 з 71 запущеного рф дрона знешкоджено у ніч на 11 серпня над Україною, але є влучання 12 безпілотників у 6 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 11 серпня (із 20.30 10 серпня) ворог атакував 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни

- повідомили у ПС ЗСУ.

"Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - ідеться у повідомленні.

Авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих знов зросла, аварійно-рятувальні роботи завершено10.08.25, 22:48 • 6552 перегляди

Юлія Шрамко

Війна
Шахед-136
Україна