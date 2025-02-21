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53 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит

Киев  •  УНН

 • 5291 просмотра

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За сутки зафиксировано 53 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 14 атак. Враг также совершил 11 авиаударов и 268 артиллерийских обстрелов на разных направлениях.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 53. Восемь раз захватчики атаковали украинских защитников на Курском направлении, на Покровском зафиксировано 14 вражеских атак, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Под обстрелами российских агрессоров оказались районы населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области; Бачевск, Волковка, Кучеровка Сумской области 

- говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары НАРами по населенному пункту Золочев.

Наши защитники остановили три штурма захватчиков вблизи Загрызово на Купянском направлении. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны и Колодязи. Всего, с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения, из которых два продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают три вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенного пункта Васюковка, пока бои не завершились. Под авиаударами захватчиков оказались Константиновка и Часов Яр.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Дилиевки и Торецка, шесть боестолкновений еще продолжаются. Также враг наносил авиаудары управляемыми бомбами по Торецку.

На Покровском направлении сегодня враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы; одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении остановлено три штурма противника, захватчик пытался прорвать оборонительные позиции украинских подразделений в районах Константинополя и Бурлацкого. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Авиационные удары неуправляемыми ракетами нанесли по населенным пунктам Новополь и Гуляйполе на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлениях Щербаков и Пятихаток.

На Северском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Восемь раз захватчики атаковали наших защитников на Курском направлении, кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 15 КАБ, совершил 268 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях особых изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Половина боев - на Покровском направлении и курщине: обновленная карта от Генштаба21.02.25, 08:28 • 17452 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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