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15 березня, 19:03 • 118378 перегляди

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135741 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115638 перегляди

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15 березня, 11:23 • 107091 перегляди

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53 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається

53 бойових зіткнень на фронті: де найгарячіше та що відбувається

Київ • УНН

 • 25320 перегляди

За добу зафіксовано 53 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 14 атак. Ворог також здійснив 11 авіаударів та 268 артилерійських обстрілів на різних напрямках.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 53. Вісім разів загарбники атакували українських захисників на Курському напрямку, на Покровському зафіксовано 14 ворожих атак, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом. Під обстрілами російських агресорів опинилися райони населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області; Бачівськ, Вовківка, Кучерівка Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів НАРами по населеному пункту Золочів.

Наші захисники зупинили три штурми загарбників поблизу Загризового на Куп’янському напрямку. Ще одне боєзіткнення продовжується до цього часу.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни та Колодязі. Всього, з початку доби на цьому напрямку нараховується вже чотири боєзіткнення, з яких два тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивають три ворожі спроби просунутись вперед поблизу населеного пункту Васюківка, наразі бої не завершились. Під авіаударами загарбників опинились Костянтинівка та Часів Яр.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районах Диліївки та Торецька, шість боєзіткнень ще тривають. Також ворог завдавав авіаударів керованими бомбами по Торецьку.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли; одне боєзіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку зупинено три штурми противника, загарбник намагався прорвати оборонні позиції українських підрозділів в районах Костянтинополя та Бурлацького. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Гуляйполе на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в напрямках Щербаків та П’ятихаток.

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Вісім разів загарбники атакували наших захисників на Курському напрямку, крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 КАБ, здійснив 268 артилерійських обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Половина боїв - на Покровському напрямку та курщині: оновлена карта від Генштабу21.02.25, 08:28 • 21806 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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