4,2 млн украинцев получили статус временной защиты в ЕС-Евростат
Киев • УНН
4,2 млн украинцев получили статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на октябрь 2024 года. Больше всего украинцев приняли Германия, Польша и Чехия, где проживает более 2,5 млн беженцев.
Более 4,2 млн человек, выехавших из Украины из-за полномасштабного вторжения России, получили статус временной защиты в странах ЕС. Больше всего в Германии, Польше и Чехии.
Об этом сообщает Евростат, передает УНН.
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По данным Евростата, по состоянию на 31 октября 2024 года, около 4,2 миллиона украинцев, покинувших страну из-за российского вторжения, получили статус временной защиты в странах ЕС.
Отмечается, что больше всего украинцев приняли в Германии (1,14 млн), Польше (983,9 тыс.) и Чехии (379,4 тыс.).
По сравнению с сентябрем 2024 года, наибольший рост количества получателей временной защиты был зафиксирован в Германии (+11 370 человек, + 1%), Польше (+4 045, + 0,4%) и Испании (+3 600, +1,6%).
В то же время в Литве наблюдалось значительное сокращение числа таких лиц (-33 455, -41,3%) из-за снятия с регистрации лиц с неактивным статусом.
Уменьшение количества получателей также было зафиксировано в Италии (-1 105, -0,7%) и Франции (-280, -0,5%). Большинство лиц, получивших временную защиту в ЕС, составляют украинцы (98,3%).
Среди них почти половину (45%) составляют женщины, дети — 32%, а мужчины — около 23%.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет поощрить безработных Украиныи в Германии найти работу или вернуться на родину.
Доля людей, которые работают или ищут работу среди граждан Украины в Польше в 2024 году, составляет 78% и выше, чем среди граждан Польши.