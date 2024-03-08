400+ украинских разработчиков присоединились к инновационному сообществу Минобороны

Сейчас более 400 отечественных разработчиков собрало Сообщество инноваторов МО Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Сообщество инноваторов Министерства обороны Украины насчитывает уже более 400 отечественных разработчиков.

В рамках проектов специалисты работают над созданием передовых беспилотников, устойчивой связи и инструментов удаленной верификации целей.

Участники сообщества имеют возможность получить:

- Менторскую поддержку от ведущих экспертов отрасли.

- Обратная связь от военных, выступающих в качестве конечных пользователей разработок.

- Сотрудничество и обмен знаниями с единомышленниками в инновационной среде.

Напомним

Для тех, кто желает присоединиться к этому проекту, доступна регистрация по ссылке: https://forms.gle/i1C6FhNTFGR4YRDo9

Министерство обороны создает сообщество инноваторов для технологического превосходства над врагом 10:1