400+ українських розробників приєдналися до інноваційної спільноти Міноборони
Київ • УНН
Спільнота інноваторів Міністерства оборони України об'єднала понад 400 вітчизняних розробників, які працюють над сучасними безпілотниками, засобами зв'язку та дистанційної верифікації цілей.
Нині більше 400 вітчизняних розробників зібрала Спільнота інноваторів МО України. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Спільнота інноваторів Міністерства оборони України нараховує вже понад 400 вітчизняних розробників.
У межах проєктів спеціалісти працюють над створенням передових безпілотників, стійкого зв’язку та інструментів віддаленої верифікації цілей.
Учасники спільноти мають можливість отримати:
- Менторську підтримку від провідних експертів галузі.
- Зворотний зв'язок від військових, що виступають як кінцеві користувачі розробок.
- Співпрацю та обмін знаннями з однодумцями в інноваційному середовищі.
Нагадаємо
Для тих, хто бажає долучитися до цього проекту, доступна реєстрація за посиланням: https://forms.gle/i1C6FhNTFGR4YRDo9
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