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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7440 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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400+ українських розробників приєдналися до інноваційної спільноти Міноборони

Київ • УНН

 • 34660 перегляди

Спільнота інноваторів Міністерства оборони України об'єднала понад 400 вітчизняних розробників, які працюють над сучасними безпілотниками, засобами зв'язку та дистанційної верифікації цілей.

400+ українських розробників приєдналися до інноваційної спільноти Міноборони

Нині більше 400 вітчизняних розробників зібрала Спільнота інноваторів МО України. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Спільнота інноваторів Міністерства оборони України нараховує вже понад 400 вітчизняних розробників.

У межах проєктів спеціалісти працюють над створенням передових безпілотників, стійкого зв’язку та інструментів віддаленої верифікації цілей.

Учасники спільноти мають можливість отримати:

- Менторську підтримку від провідних експертів галузі.

- Зворотний зв'язок від військових, що виступають як кінцеві користувачі розробок.

- Співпрацю та обмін знаннями з однодумцями в інноваційному середовищі.

Нагадаємо

Для тих, хто бажає долучитися до цього проекту, доступна реєстрація за посиланням: https://forms.gle/i1C6FhNTFGR4YRDo9

Міністерство оборони створює спільноту інноваторів для технологічної переваги над ворогом 10:114.02.24, 03:25 • 33524 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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