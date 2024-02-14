Міністерство оборони створює спільноту інноваторів для технологічної переваги над ворогом 10:1

Оборонне відомство України закликало долучитися до спільноти інноваторів для технологічної переваги над ворогом 10:1. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.

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"Якщо ви хочете долучитися до вирішення найскладніших викликів фронту, заповнюйте форму за цим посиланням", — йдеться в повідомленні.

У межах спільноти всі охочі зможуть отримати:

менторську підтримку від провідних експертів галузі,

зворотний зв’язок від військових як кінцевих користувачів ваших рішень,

співпрацю та обмін знаннями з однодумцями.

Важливо! Всі учасники Хакатону "Наступ машин" автоматично стають членами спільноти, тож заповнювати заявку вдруге не потрібно наголосили в МО України.

Понад 30 команд та більш як 400 розробників: у Міноборони підбили підсумки першого хакатону "Наступ машин"