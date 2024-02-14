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Міністерство оборони створює спільноту інноваторів для технологічної переваги над ворогом 10:1

Міністерство оборони створює спільноту інноваторів для технологічної переваги над ворогом 10:1

Київ • УНН

 • 33524 перегляди

Міністерство оборони України створило спільноту інноваторів, щоб отримати технологічну перевагу над ворогом у 10:1, вирішуючи завдання на фронті та отримуючи підтримку від експертів.

Оборонне відомство України закликало долучитися до спільноти інноваторів для технологічної переваги над ворогом 10:1. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

"Якщо ви хочете долучитися до вирішення найскладніших викликів фронту, заповнюйте форму за цим посиланням", — йдеться в повідомленні.

У межах спільноти всі охочі зможуть отримати:

  • менторську підтримку від провідних експертів галузі,
  • зворотний зв’язок від військових як кінцевих користувачів ваших рішень,
  • співпрацю та обмін знаннями з однодумцями.

Важливо! Всі учасники Хакатону "Наступ машин" автоматично стають членами спільноти, тож заповнювати заявку вдруге не потрібно

наголосили в МО України.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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