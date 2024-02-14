Министерство обороны создает сообщество инноваторов для технологического превосходства над врагом 10:1

Оборонное ведомство Украины призвало присоединиться к сообществу инноваторов для технологического преимущества над врагом 10:1. Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

"Если вы хотите приобщиться к решению самых сложных вызовов фронта, заполняйте форму по этой ссылке", - говорится в сообщении.

В рамках сообщества все желающие смогут получить:

менторскую поддержку от ведущих экспертов отрасли,

обратная связь от военных как конечных пользователей ваших решений,

сотрудничество и обмен знаниями с единомышленниками.

Важно! Все участники Хакатона "Наступление машин" автоматически становятся членами сообщества, поэтому заполнять заявку второй раз не нужно отметили в МО Украины.

Более 30 команд и более 400 разработчиков: в Минобороны подвели итоги первого хакатона "Наступление машин"