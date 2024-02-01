37% поляков выступили за развертывание ПВО на границе с Украиной для сбивания российских ракет

Более трети поляков выступили "за" развертывание противовоздушной обороны Польши у границы с Украиной, чтобы стрелять по российским беспилотникам и ракетам, которые летят в сторону Польши. Об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на опрос центра IBRiS, передает УНН.

Детали

По данным опроса, 37,6% респондентов ответили "однозначно да", а 31,7% выбрали ответ "скорее да".

7,6% имеют противоположное мнение, а 13,1% не имеют мнения по этому поводу.

Отмечается, что в группе, которая поддерживает противовоздушную оборону на границе с Украиной, большинство составляют 30-летние респонденты (88%), жители крупных городов (76%) и малых и средних городов (по 71%).

Дополнение

Министерство обороны Польши заверило, что "все национальные и союзнические системы по оповещению, боевой готовности наземных и воздушных элементов системы ПВО, действуют в соответствии с процедурами и являются основой для безопасности воздушного пространства Польши". В министерстве также отметили, что "процесс расширения польской системы ПВО продолжается.

Согласно нынешней позиции Альянса и Польши, нельзя непосредственно вступать в вооруженный конфликт на территории Украины, откуда такие действия могут быть эффективными. Возможное покрытие части Украины ПВО союзников является чрезвычайно сложным вопросом. (...) Страны Альянса активно поддерживают развитие возможностей противовоздушной обороны Украины. Мы хотим, чтобы эта поддержка была продолжена и усилена, а также адаптирована к потребностям украинской стороны, к чему мы стремимся среди союзников и стран-единомышленников говорится и сообщении Минобороны.

Игнат о сообщениях о нарушении воздушного пространства Польши: сигнал партнерам усилить ПВО Украины