37% поляків виступили за розгортання ППО на кордоні з Україною для збиття російських ракет

Більш як третина поляків виступили "за" розгортання протиповітряної оборони Польщі біля кордону з Україною, щоб стріляти по російських безпілотниках і ракетах, які летять у бік Польщі. Про це пише видання Rzeczpospolita з посиланням на опитування центру IBRiS, передає УНН.

Деталі

За даними опитування, 37,6% респондентів відповіли "однозначно так", а 31,7% обрали відповідь "скоріше так".

7,6% мають протилежну думку, а 13,1% не мають думки з цього приводу.

Зазначається, що у групі, яка підтримує протиповітряну оборону на кордоні з Україною, більшість становлять 30-річні респонденти (88%), жителі великих міст (76%) і малих і середніх міст (по 71%).

Доповнення

Міністерство оборони Польщі запевнило, що "всі національні та союзницькі системи щодо оповіщення, бойової готовності наземних і повітряних елементів системи ППО, діють відповідно до процедур і є основою для безпеки повітряного простору Польщі". У міністерстві також зазначили, що "процес розширення польської системи ППО триває.

Згідно з нинішньою позицією Альянсу та Польщі, не можна безпосередньо вступати у збройний конфлікт на території України, звідки такі дії можуть бути ефективними. Можливе покриття частини України ППО союзників є надзвичайно складним питанням. (...) Країни Альянсу активно підтримують розвиток можливостей протиповітряної оборони України. Ми хочемо, щоб ця підтримка була продовжена та посилена, а також адаптована до потреб української сторони, чого ми прагнемо серед союзників та країн-однодумців