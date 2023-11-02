300 украинцев до сих пор не могут выехать из Газы, есть большая очередь - посол Израиля в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Более 300 граждан Украины сейчас находятся в секторе Газа и хотели бы покинуть его пределы, но им препятствует ХАМАС. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эфире телемарафона, передает УНН.
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"Насколько я знаю, пока украинцам не удалось выехать, но есть живая очередь людей, которые хотят выехать. Это очень большое количество людей. Что касается украинцев - их более 300 человек", - заявил он.
По его словам, в основном это женщины и дети, которые проживали в секторе Газа.
"Что касается Израиля, то мы не только не мешаем, но и призываем иностранцев выехать из Сектора Газа. К сожалению, ХАМАС мешает, ведь использует гражданских как живой щит. Мы это хорошо знаем, мы это видим постоянно. Надеюсь, что общие усилия позволят иностранным гражданам, в том числе украинцам, покинуть сектор Газа", - отметил Бродский.
Напомним
1 ноября украинские дипломаты начали подготовительный этап эвакуации украинцев из сектора Газа на фоне разрешения со стороны Египта на пропуск иностранцев через КПП "Рафах", есть 358 желающих покинуть анклав, выезд иностранцев будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством, сообщил в среду спикер МИД Украины Олег Николенко.