300 украинцев до сих пор не могут выехать из Газы, есть большая очередь - посол Израиля в Украине

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 10531 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

08:53 • 24668 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 103456 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 36958 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 96003 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 154856 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 149768 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 153336 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159346 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167870 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
6.3м/с
41%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 50782 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 48332 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 51448 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 46289 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 50681 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 10532 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 50902 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 103456 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 231225 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 284316 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 7294 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 41882 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 41142 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 54737 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 76066 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

300 украинцев до сих пор не могут выехать из Газы, есть большая очередь - посол Израиля в Украине

Киев • УНН

 • 149219 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Более 300 граждан Украины сейчас находятся в секторе Газа и хотели бы покинуть его пределы, но им препятствует ХАМАС. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в эфире телемарафона, передает УНН.

300 украинцев до сих пор не могут выехать из Газы, есть большая очередь - посол Израиля в Украине

Цитата

"Насколько я знаю, пока украинцам не удалось выехать, но есть живая очередь людей, которые хотят выехать. Это очень большое количество людей. Что касается украинцев - их более 300 человек", - заявил он.

По его словам, в основном это женщины и дети, которые проживали в секторе Газа.

"Что касается Израиля, то мы не только не мешаем, но и призываем иностранцев выехать из Сектора Газа. К сожалению, ХАМАС мешает, ведь использует гражданских как живой щит. Мы это хорошо знаем, мы это видим постоянно. Надеюсь, что общие усилия позволят иностранным гражданам, в том числе украинцам, покинуть сектор Газа", - отметил Бродский.

Напомним

1 ноября украинские дипломаты начали подготовительный этап эвакуации украинцев из сектора Газа на фоне разрешения со стороны Египта на пропуск иностранцев через КПП "Рафах", есть 358 желающих покинуть анклав, выезд иностранцев будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством, сообщил в среду спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Наши за границей
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18