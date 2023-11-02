300 українців досі не можуть виїхати з Гази, є велика черга - посол Ізраїлю в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Понад 300 громадян України наразі перебувають у секторі Газа та хотіли б покинути його межі, але їм перешкоджає ХАМАС. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Наскільки я знаю, поки що українцям не вдалось виїхати, але є жива черга людей, які хочуть виїхати. Це дуже велика кількість людей. Що стосується українців - їх понад 300 людей", - заявив він.
За його словами, в основному це жінки та діти, які проживали в секторі Гази.
"Що стосується Ізраїля, то ми не тільки не заважаємо, але й закликаємо іноземців виїхати з Сектору Гази. На жаль, ХАМАС заважає, адже використовує цивільних як живий щит. Ми це добре знаємо, ми це бачимо постійно. Сподіваюсь, що загальні зусилля дозволять іноземним громадянам, в тому числі українцям, покинути сектор Гази", - зазначив Бродський.
Нагадаємо
1 листопада українські дипломати розпочали підготовчий етап евакуації українців із сектору Гази на тлі дозволу з боку Єгипту на пропуск іноземців через КПП "Рафах", є 358 охочих покинути анклав, виїзд іноземців здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства, повідомив у середу речник МЗС України Олег Ніколенко.