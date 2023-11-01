МЗС: розпочато підготовчий етап евакуації українців із сектору Гази, є 358 охочих виїхати
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українські дипломати розпочали підготовчий етап евакуації українців із сектору Гази на тлі дозводу з боку Єгипту на пропуск іноземців через КПП "Рафах", є 358 охочих покинути анклав, виїзд іноземців здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства, повідомив у середу речник МЗС України Олег Ніколенко, пише УНН.
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"На тлі рішення влади Єгипту дозволити виїзд іноземців із сектору Гази через КПП «Рафах» МЗС України, інші причетні відомства, українські посольства в регіоні розпочали підготовчий етап евакуації українців. Актуалізовано список бажаючих виїхати. Наразі їх 358 людей. Це - переважно жінки та діти. З усіма підтримується зв'язок", - написав Ніколенко у Facebook.
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Зі слів речника МЗС, надіслано офіційний запит причетним сторонам задля видачі дозволів на виїзд із палестинського анклаву та транзиту єгипетською територією. "Очікуємо погодження", - зазначив він.
"Підготовлено документи для українців, які не мають дійсних проїздних документів. Заброньовано необхідний транспорт. Сформовано групу дипломатів, яка прибуде на кордон із сектором Гази для допомоги нашим громадянам на місці", - вказав Ніколенко.
Зі слів речника МЗС, "як повідомила єгипетська сторона, виїзд іноземців із сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства".
"Працюємо, аби якнайшвидше вивезти наших людей. Питання знаходиться на особистому контролі міністра Дмитра Кулеби", - наголосив речник МЗС.
Нагадаємо
1 листопада іноземці почали покидати Газу через пункт пропуску з Єгиптом вперше з початку війни.