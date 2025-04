Іноземці починають покидати Газу через пункт пропуску з Єгиптом вперше з початку війни - ЗМІ

Деталі

"Десятки власників іноземних паспортів, які опинилися в пастці в секторі Газа, залишають сектор, оскільки пропускний пункт Рафах до Єгипту відкривається вперше після руйнівної атаки ХАМАС 7 жовтня. Очікується, що сьогодні Газу покинуть близько 400 іноземців та громадян з подвійним громадянством", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, карети швидкої допомоги чекають на єгипетському боці кордону, щоб перевезти близько 90 хворих і поранених, яким також дозволили виїхати.

Кілька ЗМІ повідомили, що Єгипет будує польовий госпіталь уздовж кордону.

Доповнення

Згідно з джерелами CNN, знайомими з переговорами, Катар виступив посередником у угоді між Ізраїлем, ХАМАС і Єгиптом у координації зі Сполученими Штатами, яка дозволить усім іноземним громадянам і тяжко пораненим цивільним особам вийти із Гази.

Ця угода є окремою від будь-яких переговорів щодо заручників, додало джерело.

Війна спалахнула після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше

Голова МЗС Британії Клеверлі сказав, що пункт пропуску з Гази до Єгипту імовірно відкриється сьогодні для іноземців.

Як повідомило "Суспільне" з посиланням на підтвердження з посольства України, із сектору Гази почалась евакуація іноземців у Єгипет через КПП "Рафах", серед них поки немає українців. Очікується, що евакуюватимуть громадян різних країн по черзі. Зараз в списку на евакуацію – 358 громадян України.

LIVE: The Rafah crossing in Gaza has been opened to allow entry for injured Palestinians and foreign passport holders. https://t.co/6y1REdqcUS

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023