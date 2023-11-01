Іноземці починають покидати Газу через пункт пропуску з Єгиптом вперше з початку війни - ЗМІ

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11918 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 76792 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 157865 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 156553 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 128367 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134773 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86350 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93552 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99160 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89833 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 5640 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 8636 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 8012 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 7926 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 4714 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 156553 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225681 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374808 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 311038 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 419006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 5682 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15473 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32282 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29037 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 128367 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Іноземці починають покидати Газу через пункт пропуску з Єгиптом вперше з початку війни - ЗМІ

Київ • УНН

 • 95123 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Власники іноземних паспортів починають залишати сектор Гази через пункт пропуску з Єгиптом "Рафах" вперше з початку війни, повідомляє у середу The Times of Israel, пише УНН.

Іноземці починають покидати Газу через пункт пропуску з Єгиптом вперше з початку війни - ЗМІ

Деталі

"Десятки власників іноземних паспортів, які опинилися в пастці в секторі Газа, залишають сектор, оскільки пропускний пункт Рафах до Єгипту відкривається вперше після руйнівної атаки ХАМАС 7 жовтня. Очікується, що сьогодні Газу покинуть близько 400 іноземців та громадян з подвійним громадянством", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, карети швидкої допомоги чекають на єгипетському боці кордону, щоб перевезти близько 90 хворих і поранених, яким також дозволили виїхати.

Кілька ЗМІ повідомили, що Єгипет будує польовий госпіталь уздовж кордону.

Доповнення

Згідно з джерелами CNN, знайомими з переговорами, Катар виступив посередником у угоді між Ізраїлем, ХАМАС і Єгиптом у координації зі Сполученими Штатами, яка дозволить усім іноземним громадянам і тяжко пораненим цивільним особам вийти із Гази.

Ця угода є окремою від будь-яких переговорів щодо заручників, додало джерело.

Війна спалахнула після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Раніше

Голова МЗС Британії Клеверлі сказав, що пункт пропуску з Гази до Єгипту імовірно відкриється сьогодні для іноземців. 

Як повідомило "Суспільне" з посиланням на підтвердження з посольства України, із сектору Гази почалась евакуація іноземців у Єгипет через КПП "Рафах", серед них поки немає українців. Очікується, що евакуюватимуть громадян різних країн по черзі. Зараз в списку на евакуацію – 358 громадян України.

LIVE: The Rafah crossing in Gaza has been opened to allow entry for injured Palestinians and foreign passport holders. https://t.co/6y1REdqcUS

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,616.13