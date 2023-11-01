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Иностранцы начинают покидать Газу через пункт пропуска с Египтом впервые с начала войны - СМИ

Киев • УНН

 • 95123 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Владельцы иностранных паспортов начинают покидать сектор Газы через пункт пропуска с Египтом "Рафах" впервые с начала войны, сообщает в среду The Times of Israel, пишет УНН.

Иностранцы начинают покидать Газу через пункт пропуска с Египтом впервые с начала войны - СМИ

Детали

"Десятки владельцев иностранных паспортов, которые оказались в ловушке в секторе Газа, покидают сектор, поскольку пропускной пункт Рафах в Египет открывается впервые после разрушительной атаки ХАМАС 7 октября. Ожидается, что сегодня Газу покинут около 400 иностранцев и граждан с двойным гражданством", - говорится в сообщении.

Как указано, кареты скорой помощи ждут на египетской стороне границы, чтобы перевезти около 90 больных и раненых, которым также разрешили выехать.

Несколько СМИ сообщили, что Египет строит полевой госпиталь вдоль границы.

Дополнение

Согласно источникам CNN, знакомым с переговорами, Катар выступил посредником в соглашении между Израилем, ХАМАС и Египтом в координации с Соединёнными Штатами, которое позволит всем иностранным гражданам и тяжело раненым гражданским лицам выйти из Газы.

Это соглашение является отдельным от любых переговоров по заложникам, добавил источник.

Война вспыхнула после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее

Глава МИД Британии Клеверли сказал, что пункт пропуска из Газы в Египет предположительно откроется сегодня для иностранцев. 

Как сообщило "Суспільне" со ссылкой на подтверждение из посольства Украины, из сектора Газа началась эвакуация иностранцев в Египет через КПП "Рафах", среди них пока нет украинцев. Ожидается, что эвакуировать граждан разных стран будут по очереди. Сейчас в списке на эвакуацию – 358 граждан Украины.

LIVE: Переход Рафах в Газе открыт для въезда раненых палестинцев и владельцев заграничных паспортов. https://t.co/6y1REdqcUS

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 1 ноября 2023 года

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