Пункт пропуску з Гази до Єгипту імовірно відкриється сьогодні для іноземців - голова МЗС Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі повідлмив у середу, що прикордонний пункт "Рафах" "ймовірно, відкриють сьогодні" і дозволять першій групі іноземних громадян виїхати з сектора Газа до Єгипту, пише УНН.
Цитата
"КПП "Рафах", ймовірно, відкриється сьогодні для першої групи іноземних громадян", - написав Клеверлі у соцмережі Х.
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Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на підтвердження з посольства України, із сектору Гази почалась евакуація іноземців у Єгипет через КПП "Рафах". "Серед них поки немає українців. Очікується, що евакуюватимуть громадян різних країн по черзі. Зараз в списку на евакуацію – 358 громадян України", - ідеться у повідомленні.
Дипломати, зокрема і з України, працювали над домовленістю про відкриття КПП та створенням евакуаційного маршруту з перших днів війни, втім воно кілька разів зривалось.
Нагадаємо
На 31 жовтня було відомо, що у секторі Гази перебували 357 громадян України.