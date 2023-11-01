Пункт пропуска из Газы в Египет вероятно откроется сегодня для иностранцев - глава МИД Британии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил в среду, что пограничный пункт "Рафах" "вероятно, откроют сегодня" и позволят первой группе иностранных граждан выехать из сектора Газа в Египет, пишет УНН.
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"КПП "Рафах", вероятно, откроется сегодня для первой группы иностранных граждан", - написал Клеверли в соцсети Х.
Детали
Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на подтверждение из посольства Украины, из сектора Газа началась эвакуация иностранцев в Египет через КПП "Рафах". "Среди них пока нет украинцев. Ожидается, что будут эвакуировать граждан разных стран по очереди. Сейчас в списке на эвакуацию – 358 граждан Украины", - говорится в сообщении.
Дипломаты, в том числе и из Украины, работали над договоренностью об открытии КПП и созданием эвакуационного маршрута с первых дней войны, однако оно несколько раз срывалось.
Напомним
На 31 октября было известно, что в секторе Газа находились 357 граждан Украины.