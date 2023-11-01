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Пункт пропуска из Газы в Египет вероятно откроется сегодня для иностранцев - глава МИД Британии

Киев • УНН

 • 87647 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил в среду, что пограничный пункт "Рафах" "вероятно, откроют сегодня" и позволят первой группе иностранных граждан выехать из сектора Газа в Египет, пишет УНН.

Пункт пропуска из Газы в Египет вероятно откроется сегодня для иностранцев - глава МИД Британии

Цитата

"КПП "Рафах", вероятно, откроется сегодня для первой группы иностранных граждан", - написал Клеверли в соцсети Х.

Детали

Как сообщает "Суспільне" со ссылкой на подтверждение из посольства Украины, из сектора Газа началась эвакуация иностранцев в Египет через КПП "Рафах". "Среди них пока нет украинцев. Ожидается, что будут эвакуировать граждан разных стран по очереди. Сейчас в списке на эвакуацию – 358 граждан Украины", - говорится в сообщении.

Дипломаты, в том числе и из Украины, работали над договоренностью об открытии КПП и созданием эвакуационного маршрута с первых дней войны, однако оно несколько раз срывалось. 

Напомним

На 31 октября было известно, что в секторе Газа находились 357 граждан Украины.

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