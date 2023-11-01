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МИД: начат подготовительный этап эвакуации украинцев из сектора Газа, есть 358 желающих выехать

Киев • УНН

 • 107290 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинские дипломаты начали подготовительный этап эвакуации украинцев из сектора Газа на фоне разрешения со стороны Египта на пропуск иностранцев через КПП "Рафах", есть 358 желающих покинуть анклав, выезд иностранцев будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством, сообщил в среду спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет УНН.

МИД: начат подготовительный этап эвакуации украинцев из сектора Газа, есть 358 желающих выехать

Цитата

"На фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из сектора Газа через КПП «Рафах» МИД Украины, другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе начали подготовительный этап эвакуации украинцев. Актуализирован список желающих выехать. Сейчас их 358 человек. Это - преимущественно женщины и дети. Со всеми поддерживается связь", - написал Николенко в Facebook.

Детали

По словам спикера МИД, направлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. "Ожидаем согласования", - отметил он.

"Подготовлены документы для украинцев, которые не имеют действительных проездных документов. Забронирован необходимый транспорт. Сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с сектором Газа для помощи нашим гражданам на месте", - указал Николенко.

По словам спикера МИД, "как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, в соответствии с их гражданством". 

"Работаем, чтобы как можно быстрее вывезти наших людей. Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним

1 ноября иностранцы начали покидать Газу через пункт пропуска с Египтом впервые с начала войны.

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