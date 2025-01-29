29 января: День памяти Героев Крут
Киев • УНН
29 января 1918 года состоялся легендарный бой между 4-тысячной большевистской армией и отрядом студентов возле станции Круты. Подвиг молодых защитников дал время правительству УНР подписать Брестский мирный договор.
29 января Украина отмечает День памяти Героев Крут - символ несокрушимости и борьбы украинского народа за свою независимость, пишет УНН.
Именно в этот день в 1918 году состоялся легендарный бой между 4-тысячной большевистской армией и небольшим отрядом студентов и добровольцев, которые стали на защиту Киева.
Несмотря на неравенство сил, украинские защитники проявили невероятное мужество, отстаивая право Украины быть независимым государством.
Бой продолжался возле железнодорожной станции Круты, неподалеку от Киева. Защитники задержали врага, разрушили инфраструктуру и дали правительству УНР время для подписания Брестского мирного договора, который закрепил международное признание Украины.
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Однако этот подвиг стал ценой молодых жизней: более 300 украинцев погибли, а 27 студентов попали в плен и были расстреляны. Их похоронили на Аскольдовой могиле, отдав должное уважение как настоящим героям.
Эта трагическая страница истории долгое время замалчивалась, однако сегодня она заняла почетное место в пантеоне национальной памяти.
С 2003 года День памяти Героев Крут официально отмечается на государственном уровне.
Бой под Крутами - это не только пример героизма, но и символ нашей борьбы за свободу. Память о них напоминает, что каждое поколение имеет свою ответственность за сохранение государственности и независимости.