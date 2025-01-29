29 січня: День пам’яті Героїв Крут

29 січня Україна відзначає День пам’яті Героїв Крут — символ незламності та боротьби українського народу за свою незалежність, пише УНН.

Саме цього дня у 1918 році відбувся легендарний бій між 4-тисячною більшовицькою армією та невеликим загоном студентів і добровольців, які стали на захист Києва.

Незважаючи на нерівність сил, українські захисники проявили неймовірну мужність, відстоюючи право України бути незалежною державою.

Бій тривав біля залізничної станції Крути, неподалік від Києва. Захисники затримали ворога, зруйнували інфраструктуру та дали уряду УНР час для підписання Брестського мирного договору, що закріпив міжнародне визнання України.

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Проте цей подвиг став ціною молодих життів: понад 300 українців загинули, а 27 студентів потрапили в полон і були розстріляні. Їх поховали на Аскольдовій могилі, віддавши належну шану як справжнім героям.

Ця трагічна сторінка історії довгий час замовчувалася, однак сьогодні вона зайняла почесне місце в пантеоні національної пам’яті.

Від 2003 року День пам’яті Героїв Крут офіційно вшановується на державному рівні.

Бій під Крутами — це не лише приклад героїзму, а й символ нашої боротьби за свободу. Пам'ять про них нагадує, що кожне покоління має свою відповідальність за збереження державності та незалежності.