26-летний испанский доброволец Пау погиб на войне в Украине

В Украине на войне погиб испанский доброволец Пау. Ему было было 26 лет. Он погиб несколько дней назад. Об этом пишет ABC Internacional, передает УНН.

Детали

Министерство иностранных дел Испании поддерживает контакт с семьей погибшего. Через посольство Испании в Киеве они окажут любую административную помощь, которая вам может понадобиться. Тело Пау будет репатриировано.

В Украину молодой каталонец прибыл один. Как только он пересек границу, он получил военную подготовку, необходимую для борьбы против российской агрессии. Но он был не единственным испанцем, зачисленным в украинские ряды. У мае 2022 года двенадцать испанцев присоединились к Интернациональному легиону, который воюет на стороне украинской армии.

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