26-летний испанский доброволец Пау погиб на войне в Украине
Киев • УНН
В Украине погиб 26-летний испанский доброволец по имени Пау, МИД Испании оказало помощь его семье и репатриации тела. Он присоединился к другим добровольцам, чтобы воевать за Украину после прохождения военной подготовки.
В Украине на войне погиб испанский доброволец Пау. Ему было было 26 лет. Он погиб несколько дней назад. Об этом пишет ABC Internacional, передает УНН.
Детали
Министерство иностранных дел Испании поддерживает контакт с семьей погибшего. Через посольство Испании в Киеве они окажут любую административную помощь, которая вам может понадобиться. Тело Пау будет репатриировано.
В Украину молодой каталонец прибыл один. Как только он пересек границу, он получил военную подготовку, необходимую для борьбы против российской агрессии. Но он был не единственным испанцем, зачисленным в украинские ряды. У мае 2022 года двенадцать испанцев присоединились к Интернациональному легиону, который воюет на стороне украинской армии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине погиб еще один военный из Грузии
26-летний испанский доброволец Пау погиб на войне в Украине
В Украине погиб 26-летний испанский доброволец по имени Пау, МИД Испании оказало помощь его семье и репатриации тела. Он присоединился к другим добровольцам, чтобы воевать за Украину после прохождения военной подготовки.
Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США, чтобы обсудить поддержку Украины
Президент Зеленский встретился с руководителями оборонных компаний США, чтобы обсудить поддержку и сотрудничество, выразив благодарность за помощь в обороне Украины и предложив создать европейский оборонный хаб в Украине.
В Нью-Йорке частично рухнул 6-этажный жилой дом в Нью-Йорке
Шестиэтажный дом в Бронксе, Нью-Йорк, частично обвалился, что привело к эвакуации людей без немедленных сообщений о ранениях или гибели, пока спасатели разбирают завалы.
Еврокомиссия намерена передать замороженные активы РФ Киеву - FT
Европейская комиссия планирует перечислить 15 миллиардов евро из замороженных российских активов Украине в качестве финансовой помощи, при условии единодушного одобрения странами-членами ЕС.
В Вашингтоне Зеленский провел встречу с президентом Всемирного банка
Президент Украины Зеленский встретился в США с президентом Всемирного банка Бангой, чтобы обсудить поддержку и экономическое восстановление Украины в условиях войны. Они обсудили финансовую устойчивость, стратегии безналичной экономики и использование замороженных российских активов в пользу Украины.
Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского урана
Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российского обогащенного урана, который вступит в силу через 90 дней после вступления его в силу, в зависимости от условий поставки. Следующим будет голосование в Сенате.
Новое правительство Польши во главе с Туском начнет свою работу 13 декабря
Дональд Туск будет приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Польши 13 декабря, после того, как польский Сейм избрал его 11 декабря.
Зеленский в Вашингтоне встретился с директором МВФ
Президент Зеленский встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой, поблагодарив за поддержку в условиях российской агрессии и обсудив высокие экономические показатели Украины. МВФ прогнозирует рост ВВП на 4,5% и одобрил программу финансирования в размере $15,6 млрд, с недавним траншем для Украины в размере $900 млн.
Польские протестующие возобновили блокирование дороги на КПП "Дорогуск"
Вечером 11 декабря польские протестующие возобновили блокирование дороги возле пункта пропуска "Дорогуск" во главе с лидером партии "Конфедерация" Рафалом Меклером. Полиция прибыла с дубинками и щитами, но столкновений не произошло.
В МВД напомнили правила безопасности пользования генератором зимой
Украинские чиновники выпустили видео с советами по безопасности зимой, включая рекомендации по безопасному использованию генераторов, подчеркивая необходимость эксплуатации на открытом воздухе и надлежащего хранения топлива.