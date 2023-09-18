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В Україні загинув ще один військовий із Грузії

В Україні загинув ще один військовий із Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув ще один військовий грузин Закро Шутібідзе. Про це пишуть грузинські ЗМІ, посилаючись на дані командира "Грузинського легіону" Мамуки Мамулашвілі, повідомляє УНН.

Цитата

“На жаль, сьогодні ми втратили одного з найкращих легіонерів!”, — написав Мамука Мамулашвілі.

Деталі

Ім'я загиблого героя — Закро Шутібідзе.

Він служив у лавах “Грузинського легіону” на боці ЗСУ, і загинув у боях на Донецькому напрямку.

Додатково

За даними dopomoga.ge, в Україні з лютого минулого року загинуло понад 50 грузинських бійців.

Раніше УНН повідомляв про загибель ще одного грузинського бійця Ачіко Деврісашвілі під Бахмутом.

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