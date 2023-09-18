В Украине погиб еще один военный из Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Защищая Украину от российских захватчиков, погиб ещё один военный-грузин Закро Шутибидзе. Об этом пишут грузинские СМИ, ссылаясь на данные командира "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили, передаёт УНН.
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“К сожалению, сегодня мы потеряли одного из лучших легионеров!”, — написал Мамука Мамулашвили.
Детали
Имя погибшего героя — Закро Шутибидзе.
Он служил в рядах “Грузинского легиона” на стороне ВСУ, и погиб в боях на Донецком направлении.
Дополнительно
По данным dopomoga.ge, в Украине с февраля прошлого года погибли более 50 грузинских бойцов.
Ранее УНН сообщал о гибели ещё одного грузинского бойца Ачико Деврисашвили под Бахмутом.