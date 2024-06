25 июня: Международный день моряка, день цветного телевидения, День таможенника Украины

Сегодня, 25 июня, многие страны мира присоединяются к празднованию Международного дня моряка, Событие было основано в 2010 году по инициативе стран-участниц Международной морской организации, пишет УНН.

Сегодняшнее событие - это в первую очередь праздник моряков торгового флота. По данным экспертов, около 80% мировой торговли так или иначе связано с морскими путями.

Полномасштабная российская агрессия негативно повлияла на торговое судоходство в Черном море. Однако, Украине удалось наладить работу зернового коридора, и десятки тонн продовольствия и других необходимых грузов направляются в разные страны мира.

Актуальной глобальной проблемой для торгового флота остается современное пиратство. Торговые суда часто подвергаются нападениям, особенно у берегов Африки.

Любители проводить свободное время у телевизора сегодня могут отпраздновать День цветного телевидения.

Первая цветная телепередача вышла в эфир в США в 1951 году - это было часовое развлекательное шоу. А первый цветной телевизор стоил тысячу долларов.

Цветное телевидение окончательно начало вытеснять черно-белое в 80-х годах ХХ века. Способствовали этому и исследования ученых, согласно которым цветной телевизор менее вреден, чем черно-белый. Разные цвета делают восприятие изображения более легким и избавляют глазные мышцы от части нагрузки.

Меломаны и битломаны сегодня могут присоединиться к Всемирному дню The Beatles.

Событие посвящено тому, что 25 июня 1967 года The Beatles впервые исполнили в телеэфире одну из своих культовых композиций "All You Need Is Love".

В Украине сегодня отмечают День Таможенной службы и День таможенника Украины. Событие основано в честь того, что 25 июня 1991 года Верховная Рада приняла закон "О таможенном деле в Украине".

Во многих странах мира сегодня проводятся различные мероприятия по случаю Всемирного дня Витилиго.

Витилиго - аномальное состояние кожи, дерматоз, при котором на теле появляются белые пятна депигментации, в этих участках уменьшается количество меланоцитов.

По данным Всемирной организации здравоохранения количество больных витилиго в мире составляет примерно 0,8-2,8% от численности всего населения.

Самым известным человеком, страдавшим этой болезнью был певец Майкл Джексон, который умер в 2009 году именно 25 июня.

Еще одно сегодняшнее медицинское событие - Международный день борьбы со сколиозом.

Большинство людей со сколиозом - это подростки в возрасте 10-15 лет. Самым распространенным видом сколиоза является идиопатический сколиоз, что означает сколиоз, вызванный неизвестными причинами.

Хотя точная причина сколиоза непонятна, он может быть вызван сочетанием генетических факторов и внешних факторов, таких как травма, неправильное питание, инфекция или гормональные изменения.

По церковному календарю сегодня День святой мученицы Февронии.

С юных лет девушка решила посвятить свою жизнь служению Господу, и в 16 лет поступила в монастырь.

Во время усиления императором Диоклетианом гонений на христиан Февронию схватили язычники, долго и жестоко пытали, а затем казнили.

Именины 25 июня празднуют Ефросинья, Федор, Константин, Петр, Семен.