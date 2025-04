25 червня: Міжнародний день моряка, день кольорового телебачення, День митника України

Сьогодні, 25 червня, багато країн світу долучаються до відзначення Міжнародного дня моряка, Подія була започаткована у 2010 році за ініціативи країн-учасниць Міжнародної морської організації, пише УНН.

Сьогоднішня подія – це в першу чергу свято моряків торговельного флоту. За даними експертів, близько 80% світової торгівлі так чи інакше пов’язано з морськими шляхами.

Повномасштабна російська агресія негативно вплинула на торговельне судноплавство у Чорному морі. Однак, Україні вдалося налагодити роботу зернового коридору, і десятки тон продовольства та інших необхідних вантажів направляються до різних країн світу.

Актуальною глобальною проблемою для торговельного флоту залишається сучасне піратство. Торгові судна часто зазнають нападів, особливо біля берегів Африки.

Любителі проводити вільний час біля телевізора сьогодні можуть відсвяткувати День кольорового телебачення.

Перша кольорова телепередача вийшла в ефір у США в 1951 році – це було годинне розважальне шоу. А перший кольоровий телевізор коштував тисячу доларів.

Кольорове телебачення остаточно почало витісняти чорно-біле у 80-х роках ХХ століття. Сприяли цьому і дослідження вчених, згідно яких кольоровий телевізор менш шкідливий, ніж чорно-білий. Різні кольори роблять сприйняття зображення більш легким та позбавляють очні м’язи частини навантаження.

Меломани та бітломани сьогодні можуть долучитися до Всесвітнього дня The Beatles.

Подія присвячена тому, що 25 червня 1967 року The Beatles вперше виконали в телеефірі одну зі своїх культових композицій "All You Need Is Love".

В Україні сьогодні відзначають День Митної служби та День митника України. Подія започаткована на честь того, що 25 червня 1991 року Верховна Рада прийняла закон "Про митну справу в Україні".

У багатьох країнах світу сьогодні проводяться різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня Вітіліго.

Вітиліго – аномальний стан шкіри, дерматоз, за якого на тілі з’являються білі плями депігментації, у цих ділянках зменшується кількість меланоцитів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я кількість хворих на вітіліго в світі становить приблизно 0,8-2,8% від чисельності всього населення.

Найвідомішою людиною, що страждала на цю хворобу був співак Майкл Джексон, який помер у 2009 році саме 25 червня.

Ще одна сьогоднішня медична подія – Міжнародний день боротьби зі сколіозом.

Більшість людей зі сколіозом - це підлітки віком 10-15 років. Найпоширенішим видом сколіозу є ідіопатичний сколіоз, що означає сколіоз, викликаний невідомими причинами.

Хоча точна причина сколіозу незрозуміла, він може бути спричинений поєднанням генетичних факторів і зовнішніх чинників, таких як травма, неправильне харчування, інфекція або гормональні зміни.

За церковним календарем сьогодні День святої мучениці Февронії.

З юних років дівчина вирішила присвятити своє життя служінню Господу, і у 16 років вступила до монастиря.

Під час посилення імператором Діоклетіаном гонінь на християн Февронію схопили язичники, довго та жорстоко катували, а потім стратили.

Іменини 25 червня святкують Єфросинія, Федір, Костянтин, Петро, Семен.