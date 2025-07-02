"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"

Вже другий конкурс на відбір управителя для столичного ТРЦ "Гулівер" входить у фінальну стадію і вдруге серед кандидатів опинилася компанія "Алакор Сіті" з російським власником. Якщо саме ця компанія здобуде перемогу, експерти не виключають, що персональну відповідальність може понести голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума, пише УНН.

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Усього участь у другому конкурсі взяли три компанії. Претендент, який зайняв перше місце - ТОВ "БК МІЛЕНІУМ", вже зійшов з перегонів. Залишилось ще двоє претендентів — ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" та ТОВ "Алакор Сіті".

"Алакор Сіті" вдруге бере участь у конкурсі на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Ще під час першого конкурсу зʼясувалося, що власник цієї компанії - бізнесмен Дмитро Адамовський - має громадянство Канади та рф. Цю інформацію підтвердили розвідувальні органи України.

Політолог Дмитро Громаков вважає, що передача активу компанії з російським слідом - це не лише про політичну відповідальність, а й про ризик для керівників АРМА стати першою ланкою у великій корупційній історії.

"По суті якусь відповідальність вона (голова АРМА - ред.) повинна буде понести. Це питання має в собі кілька аспектів. Політичний - це те, що громадянин росії отримує якусь власність на території України в управління. Але ж тут є утворення такої корупційної складової, і не тільки для АРМА… І питання для Олени (Думи - ред.) – це визначитись самостійно, чи є сенс надавати перевагу цьому претенденту. Адже питання в тому, що вона стане першою ланкою в ланцюжку цієї корупційної історії", - зазначив він в ексклюзивному коментарі УНН.

На його думку, у випадку ухвалення такого рішення питанням повинні зайнятись силові структури.

"Це компетенція і прокуратури, і Служби безпеки", - наголосив Громаков.

Варто зазначити, що відповідно до українського законодавства, компанії з громадянами держави-агресора серед бенефіціарів не мають права брати участь у публічних конкурсах. Попри це, "Алакор Сіті" вдруге бере участь у конкурсі на управління ТРЦ "Гулівер", апелюючи до канадського паспорта власника — без надання жодного документа про припинення громадянства рф.

Спроба обійти пряму норму закону і "прикрити" російський паспорт канадським — це не технічна деталь, а ознака свідомого порушення. Чому на це йде компанія "Алакор Сіті" зрозуміло. Але, якщо АРМА на чолі з Оленою Думою піде цим шляхом, це означатиме не адміністративну помилку, а усвідомлене зловживання владою. У такому разі питання політичної і кримінальної відповідальності — лише справа часу.

Нагадаємо

Агентство з розшуку і менеджменту активів неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Нещодавно голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна повідомила, що голова АРМА уклала третій за 2025 рік договір про управління активами - арештований актив передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із російським власником. Голова антикорупційного комітету назвала ситуацію "двоходовкою", адже спочатку Олена Дума заявила, що не допустить до управління російських власників, а потім "спокійнісінько обирає управителем компанію… яку слідство вважає повʼязаною із тими само власниками".